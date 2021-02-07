Европа испугалась возрождения коронавируса

Возрождение коронавируса несет серьезный риск для стран Европы, испугались в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Глава организации Кристин Лагард пообещала экономическую помощь региону и призвала правительства поступать так же, передает Bloomberg.

«Возобновившийся всплеск заболеваемости COVID-19, мутации в вирусе и строгие меры сдерживания представляют собой значительный риск снижения экономической активности в еврозоне», — заключила она.

Ранее в интервью газете Journal du Dimanche Лагард указала, что возвращения к доковидному уровню экономической активности в регионе не следует ожидать раньше середины 2022 года. По ее словам, экономический рост начнется к середине текущего года, но неопределенность все еще сохраняется: в 2021-м стоит ждать роста ВВП на 4 процента или ниже.