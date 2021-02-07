Nar оперативно отвечает на запросы абонентов в период карантина

В период действия карантинного режима, связанного с распространением коронавирусной инфекции, Nar обслуживал своих абонентов в усиленном режиме посредством различных каналов. В 2020 году в Службу поддержки 777 поступило более 2,5 млн запросов, среднее время ответа на которые составило 20 секунд. 85% абонентов, позвонивших в Службу поддержки, высоко оценили уровень предоставляемых услуг. Служба поддержки Nar достигла высокого показателя в 93% в решении запросов абонентов с первого звонка.

В онлайн-чат приложения «Nar+» за год поступило более 195 тысяч запросов. Помимо выполнения множества важных операций за доли секунд, приложение также мгновенно отвечает на входящие запросы. Кроме того, официальные страницы Nar в Facebook, Instagram и Twitter оперативно ответили на запросы более чем 205 тысяч абонентов.

В период действия особого карантинного режима, около 400 клиентов обслуживались непосредственно на дому через услугу “Səyyar Nar”, которая дает абонентам возможность воспользоваться множеством абонентских услуг предоставляемых в центрах Nar, не выходя из дома. Стоит отметить, что абоненты могут обратиться в “Səyyar Nar” для замены SIM-карты, операций по восстановлению номера, активации услуги ASAN İmza и других услуг, не покидая дома. Более 7500 абонентов выбрали желаемый номер на сайте narsim.az и воспользовались услугой доставки на дом.