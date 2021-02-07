На основании поступившей на горячую линию «112» МЧС информации о пожаре в частном доме на улице Балахана Сулейманова в Хатаинском районе Баку на место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщает сайт МЧС, благодаря проведенным неотложным мерам удалось потушить пожар в кратчайшие сроки и предотвратить его распространение на обширную территорию и на соседние дома. Во время разведки места пожара было обнаружено тело человека, который предположительно был лежачим больным. В настоящее время соответствующие структуры проводят расследование.

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На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в частном доме по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Балахана Сулейманова.

Как сообщает сайт министерства, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, принимаются срочные и неотложные меры по предотвращению распространения пожара.

Согласно предварительной информации, на месте происшествия было обнаружено тело человека.