Сотрудники известного телеканала бастуют против увольнений

Коллектив сотрудников международного новостного телеканала Euronews, штаб-квартира которого расположена в Лионе, проводит 24-часовую забастовку. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителей профсоюзов. Акция направлена против намеченных руководством увольнений.

"Это первая общепрофсоюзная забастовка в истории телеканала. Его сотрудники очень активно поддерживают акцию", - сообщила агентству Кристель Патронгари, представитель Национального профсоюза журналистов.

План сокращения персонала был представлен профсоюзам в середине ноября прошлого года Мишелем Петерсом, возглавляющим совет управляющих Euronews. Он обосновал необходимость увольнений снижением доходов телеканала от рекламы, который произошел в условиях пандемии коронавируса. Предусмотрено сокращение трех-четырех десятков рабочих мест. В настоящее время в штате Euronews насчитывается около 500 человек. Руководство телеканала уже объявило о прекращении вещания на турецком языке и закрытии этой редакции. Трансляция программ информационной службы на итальянском языке будет вестись только в интернете.