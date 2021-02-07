В ВОЗ советуют искать ранние случаи COVID за пределами Уханя

Следующим шагом миссии Всемирной организации здравоохранения, цель которой - установить источник COVID-19, должны стать поиски доказательств более раннего распространения коронавируса вне Уханя, заявила эксперт ВОЗ Марион Купманс.

"Следующим шагом должны быть поиски доказательств более раннего распространения коронавируса везде, где есть указания на возможное наличие вируса...", - сказала Купманс в ответ на вопрос о возможном распространении COVID-19 в Италии в ноябре или декабре прошлого года, сообщает Интерфакс.

Эксперты ВОЗ в Китае занимаются изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.