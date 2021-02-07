По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в школах расширяется масштаб проекта STEAM. Об этом написал на своей странице в Facebook министр образования Эмин Амруллаев.

В посте говорится: «Отрадно, что ученики, обучающиеся в регионах и селах за пределами столицы, уже могут воспользоваться этими возможностями. Сегодня мы посетили с ознакомительным визитом недавно созданный центр STEAM в Ширване. Несмотря на то, что центр был создан при Республиканском химико-биологическом лицее в Ширване, школьники со всех школ Ширвана и его окрестностей также смогут принимать участие в программах, организованных в этом центре.

Центры STEAM такого масштаба планируется создать в 10 регионах страны. Важной составляющей нашей работы является формирование знаний и полезных навыков учащихся на этапе общего образования. Приобретенные в школе навыки должны соответствовать быстро меняющимся требованиям современного мира и быть полезными для будущего трудоустройства».