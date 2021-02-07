Врач создал свою ковид-вакцину и тестировал ее на близких

Уголовное дело возбуждено в отношении немецкого доктора медицинских наук и бизнесмена Винфрида Штеккера. Как установила прокуратура города Любека, 74-летний врач создал возможную вакцину от COVID-19, испытал ее сначала на себе, а потом на своей семье и других добровольцах, пишет DW.

У доктора есть собственная лаборатория, где он и проводил эксперименты, в том числе, с его же слов, в марте и апреле прошлого года он сам себе ввел четыре раза препарат в мышцу бедра.

Der Spiegel пишет, что «вакцину» он также вколол жене, детям и еще 65 добровольцам. Побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и болей в месте укола, по словам врача, не проявилось, и у всех появились антитела.

После этого Штекер доложил о результатах в Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и попросил расширить испытания, однако Институт обратился в прокуратуру. Теперь врача подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах.