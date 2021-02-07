Британия ужесточает правила въезда в страну

В связи с ситуацией с коронавирусом Великобритания ужесточает правила въезда, сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

С понедельника, 15 февраля, все прибывающие в страну должны будут дважды сдавать тест на COVID-19 — на второй и восьмой день, пишет газета The Guardian.

Тесты можно будет заказать онлайн на специальном портале, который заработает в четверг, 11 февраля. В случае положительного результата они должны будут находиться на карантине дополнительные десять дней. Сейчас для въезжающих в страну действует десятидневный карантин. При этом людей, которые приезжают из стран с высоким риском заражения коронавирусом, обязали с 15 февраля находиться на карантине в гостиницах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зарегистрировано почти 4 млн зараженных коронавирусом.