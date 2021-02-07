Игорь Коротченко: Поезд «карабахского клана» ушел... Ключи от мира в Карабахе находятся в Баку

«Заявление Кочаряна ничего по большому счету не значит, потому что Никол Пашинян уже объявил, что никаких досрочных парламентских выборов не будет, соответственно, участие в них Кочаряна, который рассчитывал на какие-то политические дивиденды, обнуляются.

Оппозиция изначально говорила, что она отказывается от досрочных выборов, а Пашинян воспользовался и в итоге сказал, ну не хотите и все, не будет ничего. Ситуация патовая. Только если силовой захват власти произойдет, революция. Но это вряд ли. Потому что армия сохраняет лояльность Пашиняну. Служба национальной безопасности – тоже. Поэтому, опираясь на силовиков, прежде всего на свое большинство в парламенте, он чувствует себя спокойно.

У Кочаряна же нет ресурсов вернуться во власть - силовых или каких-либо иных. Он в определенной степени попал в глупую ситуацию. Он совершил фальстарт. Он не пользуется поддержкой в армянском обществе и попытки сегодня сделать из него фигуру, которая якобы могла бы на сегодняшний день быть оппонентом действующему премьер-министру, провальны.

Большое политическое будущее – это иллюзии Кочаряна, желание встроиться в политическую повестку дня, это даже не попытки реванша «карабахского клана», а скорее российской и зарубежной армянской диаспоры каким-то образом повлиять на ход событий в Армении. Мы видим, что попытки оказались неуспешными. Для этого были выделены большие ресурсы. В Армению возили каких-то блогеров, телеграммеров, за еду и выпивку, авиабилеты, бесплатное проживание. И они писали, что народ Армении ждет возвращения Кочаряна. И все это оказалось пшиком. В каком качестве Кочарян будет возвращаться, в качестве уличного манифестанта? Сегодня Никол Пашинян и Роберт Кочарян как бы поменялись местами. Как некогда Пашиняна сравнивали с Навальным, теперь уже Кочаряна можно сравнивать с Навальным. Он хочет вернуться во власть, но критической поддержки народа нет.

Сегодня в оппозиции идет такое Броуновское движение. А власть на тех, кто ей пытается составить какую-то конкуренцию, смотрит как на маргинальное движение. Народ Армении от всего этого устал, устал, что правители что-то обещают, обещают, а ничего и нет. Что людям остается? Только сваливать из страны в поисках лучшей доли. Мне кажется, это и есть главный фактор, почему нет поддержки оппозиции - разочарование общества, психологическая травма по результатам войны.

30 лет им вдували в уши, какие они великие, и что армия мощная и они будут пить чай в Баку, а в результате оказались у разбитого корыта. В этих условиях народ не хочет ничего, он хочет «окуклиться» до лучших времен, а потом начать развиваться, если получится. А не бежать за Кочаряном.

Кочарян - отыгранная фигура, ну что от него сейчас зависит, что он сделает? Ничего нового. Он может заявлять все, что угодно, а делать-то как?

Предреволюционная ситуация в Армении, возникшая после подписания трехстороннего Заявления по Карабаху, вдруг чудесным образом рассосалась. Да, местами оппозиция вместе с недовольными проводит митинги, но они же не увеличиваются. Митинги, причем, мягко говоря, не по всей стране. Есть легитимная власть, которая вчера довольно технично и цинично взяла и умыла своих политических оппонентов, заявив, что выборов не будет, их никто не хочет.