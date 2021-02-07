Умер индийский актер и продюсер Раджив Капур

Известный индийский актер и режиссер Раджив Капур, младший сын знаменитого Раджа Капура, умер во вторник в Мумбаи в возрасте 58 лет. Как сообщает сайт газеты The Times of India, причиной смерти стал сердечный приступ.

Раджив Капур, которого в семье называли Чимпу, - выходец из знаменитой индийской кинематографической династии Капуров. Он - сын легендарного актера и режиссера Раджа Капура, брат звезд Болливуда Риши Капура и Рандхира Капура. Его дядями были также звезды болливудского кинематографа Шамми и Шаши Капуры.

В последние годы Раджив отошел от кино, но намеревался вернуться на большой экран с ролью в фильме известного режиссера Ашутоша Говарикера "Младший Тулсидас" (Toolsidas Junior).