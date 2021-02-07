Сельджук Акат: Развитие Карабаха мы должны рассматривать не как бизнес, а как задачу

«Объем товарооборота между Турцией и Азербайджаном в настоящее время составляет около 4,5 млрд долларов США. Цель - довести эту цифру до 15 млрд долларов США», - заявил глава турецко-азербайджанского делового совета Управления внешнеэкономических связей Турции (DEİK) Сельджук Акат, сообщает агентство Anadolu.

«Главы государств поставили цель – довести объем товарооборота до 15 млрд долларов. Мы выполнили задачу пока лишь на треть. Уверен, в ближайшее время не только достигнем, но и превзойдем целевые показатели, во многом благодаря инвестициям в Карабах», - сказал Акат.

По его словам, DEİK продолжает сотрудничество со структурами и компаниями Азербайджана, в том числе в режиме онлайн.

Он подчеркнул, что Азербайджан обладает сильной и устойчивой экономикой и не последнюю роль в этом играет нефтяная промышленность. «Цены на нефть растут, что также в интересах Баку. Азербайджанская нефть торгуется чуть дороже ввиду лучшего качества», - констатировал представитель DEİK.

При этом он привлек внимание к экономическому потенциалу районов, освобожденных от армянской оккупации.

«В Карабахский регион планируются крупные инвестиции, поэтому вполне логично предполагать, что эта часть республики станет одним из двигателей экономического роста Азербайджана», - сказал Акат.

Инвестиции в Нагорный Карабах позволят не только достичь, но и превзойти целевой показатель товарооборота, уверен представитель DEİK.

«Мы должны рассматривать работу турецких компаний для развития Карабаха не как бизнес, а как задачу», - добавил С.Акат.