Ибрагим Калын обсудил Карабах с советником президента Франции

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента Франции по внешней политике Эммануэлем Бонном, сообщает «Анадолу».

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы двусторонних отношений, отношений между Турцией и ЕС, Восточное Средиземноморье, Нагорный Карабах, конфликт в Сирии и Ливии.

Стороны отметили важность восстановления двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и доверии.

Собеседники подчеркнули значимость принятия стратегических шагов для оживления отношений Турции с ЕС и сосредоточения на сотрудничестве.