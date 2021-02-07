В принципе и методе измерения газа у счетчика с предоплатой (иначе называемого «смарт-карта») и механико-электронного счетчика нет разницы, процесс измерения одинаковый. Строение внутренней механической части у обоих одинаковое. Основное отличие у этих счетчиков - принцип оплаты и использования. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Производственного объединения «Азеригаз».

Таким образом, абонент заранее загружает на карту стоимость газа по предоплаченным счетчикам и получает заранее определенное количество газа, а затем использует полученный объем газа. В механико-электронном счетчике, наоборот, абонент использует природный газ заранее, а платит за газ позже. Возможна предоплата через терминалы путем загрузки суммы карты, а в механико-электронном счетчике оплата осуществляется в течение 30 дней через терминалы, банковские и интернет-ресурсы, банковскую карту, мобильные приложения. Когда в счетчике с предоплатой заканчивается газ, подача газа автоматически прекращается в любое время суток с помощью клапана внутри счетчика, а подача газа обычного механико-электронного счетчика не прекращается. При установлении компактного передающего устройство (датчика) на механико-электронном счетчике подача газа может быть прекращена, если стоимость газа не оплачена абонентом в течение 30 дней.

По сравнению со счетчиком с предоплатой абонент может легко определить количество потребленного газа в любое время с помощью механико-электронного счетчика. В целом следует отметить, что в большинстве европейских стран использование предоплаченных счетчиков очень низкое.

ПО «Азериагз» представило видео об этом: