В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 164 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 330 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджан выявлено в общей сложности 231 362 случая заражения коронавирусом, из них 225 678 человек благополучно прошли лечение, 3 163 пациента клиник скончались. Лечение 2 521 человека, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.