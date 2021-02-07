Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов начал борьбу за выход в полуфинал онлайн-турнира по быстрым шахматам Opera Euro Rapid.

Соперники поочередно сыграли белыми фигурами. В третьей партии у Раджабова будет черный цвет, а в четвертой – белый.

Первые две партии в первом матче между Анишем Гири и Теймуром Раджабовым завершились вничью.

В четвертьфинале наш гроссмейстер играет с голландцем Анишем Гири. Соперники проведут два матча, каждый из которых будет состоять максимум из четырех партий. Сегодня проходит первый матч.

Победитель пары Гири – Раджабов в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Уэсли Со (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).

Напомним, на предварительной стадии по итогам 15 туров Теймур Раджабов набрал 8 очков и занял 7-е место. В его активе одна победа и 14 ничьих. Гири с 9,5 очка расположился на 2-й позиции, уступив Магнусу Карлсену лишь по дополнительным показателям. Очное противостояние Раджабова и Гири в квалификации завершилось вничью.

Opera Euro Rapid – третий турнир из серии Champions Chess Tour. Его призовой фонд равен 100 тысячам долларов. Победитель получит 30 тысяч.

Второй турнир серии под названием Airthings Masters в январе выиграл Теймур Раджабов, обыграв в финале армянина Левона Ароняна. Тем самым наш шахматист уже заработал право сыграть в Большом финале Champions Chess Tour, который состоится в сентябре.