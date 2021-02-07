Во время своего визита в Азербайджан 8 февраля 2021 года государственный министр Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон посетила исторический центр и колыбель культуры Баку – Ичеришехер. Как сообщили haqqin.az в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», официальную гостью встретил председатель правления ГИАЗ «Ичеришехер» А. Алекперов.

Венди Мортон, прибывшая в Баку для участия в ежегодном заседании Стратегических политических консультаций между министерствами иностранных дел Соединенного Королевства и Азербайджана, выразила особый интерес к Старому городу, где живут и сохраняются древние искусства, унаследованные от наших предков.

Она побывала в Центре традиционных искусств в Ичеришехер и познакомилась с представленными здесь видами народного творчества. Прогуливаясь по узким мощеным улочкам древнего города, Венди Мортон зашла в мечеть Бейляр и посмотрела выставку «Священные сокровища».

В ходе визита высокопоставленная гостья посетила историко-архитектурный памятник XII-XV веков Дворцовый комплекс Ширваншахов. После ознакомления со Старым городом и историческим наследием Азербайджана, она отметила, как замечательно и познавательно провела здесь время.