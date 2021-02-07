Следует отметить, что при министерстве была создана комиссия из 9 человек (четверо сотрудников министерства и пятеро представителей институтов гражданского общества) в целях организации и объявления выборов. В члены совета были утверждены кандидатуры 37 человек из институтов гражданского общества. Для участия в голосовании было зарегистрировано 260 человек, представителей общественных организаций и СМИ. В голосовании приняли участие 227 из них.

Состоялись выборы для определения нового состава Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

В результате прозрачных выборов был избран новый Общественный совет из 15 членов: представитель гражданского общества Гасанов Мамедгасан Мурад оглы - председатель ОО «Содействие по решению социально-экономических проблем пострадавших от мин», Мирзоев Умид Рагим оглу - председатель Международного фонда Евразия Пресс, Гасанли Эмин Алияр оглы - председатель ОО «Просвещение уволенных молодых военных», Рагимова Махлуга Гюльмамед гызы - председатель ОО «Общество женщин-инвалидов», Рагимов Рей Керим оглы - член правления ОО «Инвалиды Карабаха», Мамедов Сахиб Малик оглы - председатель ИК «Лига защиты трудовых прав граждан», Ализаде Севиндж Аскерхан гызы - председатель ОО «Победа» Поддержка семей шехидов», Гасанов Миргасан Юсиф оглы - председатель ОО «Союз инвалидов Чернобыля», Рзагулиев Физули Адаб оглы - председатель ОО «Ветераны Азербайджанской Отечественной войны», Алиев Маис Наби оглы - председатель ОО «Исследование социальных прав», Махмудова Рамиля Расим гызы - председатель ОО «Поддержка людей с ограниченными возможностями для инклюзивного общества», Аббасова Вусаля Махир гызы – главный директор агентства «Азери Пресс», Закиев Ильхам Азизага оглы - вице-президент Национального Паралимпийского комитета Азербайджанской Республики, Исмайлова Наиля Искандар гызы - председатель ОО «Гуманитарная и социальная поддержка новой жизни», Мамедов Эльшад Ягуб оглы - председатель ОО «Оман» Забота о детях с ограниченными возможностями».

В соответствии с Законом об участии общественности, Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты служит для усовершенствования законодательства в соответствующих сферах деятельности, участия институтов гражданского общества в принятии правовых актов и общественного контроля. Согласно законодательству, срок полномочий Общественного совета составляет два года и новый состав совета должен избираться каждые два года.