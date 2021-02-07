В Гаджигабуле зять ранил ножом тестя и его сына
В Гаджигабуле в селе Абдулабад произошла поножовщина. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, на почве семейного конфликта зять нанес ножевые ранения жителю села Абдулабад Мусе Новрузали оглу Гусейнову, 1976 года рождения, и его сыну Гюндюзу Мусе оглу Гусейнову, 1996 года рождения.
Оба раненых с многочисленными колото-резаными ранениями были госпитализированы в хирургическое отделение Центральной больницы города Ширван.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию виновника происшествия.
По факту проводится расследование.