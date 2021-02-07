Какие проблемы в три раза повышают риск смерти от COVID-19

Плохое физическое здоровье или старческая слабость действительно повышают риск смерти у пациентов с COVID-19, как выяснили ученые из Бирмингемского университета, сообщают российские СМИ.

Клиническое обсервационное исследование с участием почти 6000 пациентов, лечившихся в 12 разных странах, показало, что очень слабые люди умирают в три раза чаще, чем люди с более хорошим физическим здоровьем, независимо от возраста.

Исследование также показало, что те, кто перенес болезнь в тяжелой форме, в 7 раз чаще нуждались в повышенном уходе дома или в домах престарелых.

«Наши результаты важны, поскольку мы смогли продемонстрировать, что не только пожилой возраст, но и старческая слабость, независимо друг от друга, увеличивают риск смерти от COVID-19, а также повышают последующую необходимость в уходе», - отметили авторы работы.