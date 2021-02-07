Полковник Виктор Баранец: Пора задуматься о выводе российской базы из Армении

Так, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник запаса Виктор Баранец заявил, что антироссийские заявления Армении могут лишить страну поддержки России в сложной ситуации.

Позитивный подход посла Армении в Нидерландах Тиграна Балаяна к введению Западом санкций против Москвы из-за «отравления» оппозиционера Алексея Навального, высказанный им на днях в интервью изданию Weekblad Elseveir, вызвал возмущение у российских военных экспертов.

Виктор Баранец напомнил, что незадолго до этого Армения официально допустила отказ от приобретения российских вооружений, несмотря на союзнический статус в рамках ОДКБ.

«Союзничек, называется. Которого мы прикрываем», - возмутился Баранец в эфире радио «Комсомольская правда».

Другой военный эксперт, Михаил Тимошенко, в свою очередь, напомнил, что Армения мечтала о том, что Россия будет воевать вместо нее в Карабахе.

«И мы еще должны были за них воевать за Карабах», - добавил с иронией Тимошенко.

По мнению Баранца, подобные выпады Армении показывают ненадежность данной страны как союзника России. Москва должна сделать из ситуации соответствующие выводы и рассмотреть возможность отказа от союзнических обязательств вплоть до вывода войск и отказа от базы на территории кавказской республики. Вопрос того, чем это грозит самой Армении, эксперт предлагает решать Еревану.

«Боюсь, надо уже планировать перемещение базы оттуда. На всякий случай. Пусть меня покарает негодование соответствующих органов, но сказанное – очень серьезный сигнал. Надо думать», - заявил Баранец в программе «Военное ревю» на радио «Комсомольская правда» 9 февраля.