В сенате началось обсуждение импичмента Трампа

Он открылся дебатами о том, является ли рассмотрение вопроса после ухода главы государства со своего поста конституционным. Стороны обвинения и защиты ссылаются на конституцию, в которой, однако, как пояснили американские эксперты по конституционному праву, конкретики по этому поводу нет, что оставляет простор для трактовок.

В этой связи решение по сути остается за парламентариями, и располагающие большинством демократы продавливают свою позицию. Ранее предложение отказаться от процесса из-за его предполагаемого несоответствия основному закону уже было отклонено сенатом.

Обсуждению этой темы будут посвящены четыре часа, по итогам которых состоится голосование.

В случае признания суда над Трампом конституционным процесс импичмента продолжится на следующий день, тогда дело начнут рассматривать по существу. Сенаторы будут обсуждать, можно ли считать действия экс-президента на митинге, после которого толпа взяла штурмом Капитолий, подстрекательством к мятежу. Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своих доводов. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Ранее палата представителей, где демократам принадлежит большинство мест, вынесла Трампу импичмент по такому обвинению.