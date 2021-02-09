Генерал Мурадов об очередном обмене пленными между Азербайджаном и Арменией

Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией. Он был осуществлен во вторник, 9 февраля, при помощи российских миротворцев. Об этом «Интерфаксу» рассказал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Он сообщил, что в результате проведенной работы российскими миротворцами самолет ВКС России доставил в Баку одного человека, находившегося в плену. При этом в Ереван были возвращены пять пленных, уведомил Мурадов.