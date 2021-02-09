Катар объявил о месте проведения матча с Азербайджаном

Футбольный матч между национальными сборными Катара и Азербайджана, запланированный на 27 марта, состоится не в Лондоне, как изначально планировали катарцы, а в Вене.

Игра пройдет на стадионе «Дженерали Арена» (другое название - «Виола Парк»), расположенном в южной части австрийской столицы и вмещающем 15 тысяч болельщиков.

Напомним, в марте сборную Азербайджана ожидает старт в отборочном турнире чемпионата мира-2022. 24 марта наша команда должна сыграть в Лиссабоне с Португалией, 27 марта – будет игра в Вене с Катаром, а 30 марта – в Баку с Сербией.

Как известно, сборная Катара приглашена в нашу отборочную группу на внеконкурсной основе для более удачной подготовки к домашнему чемпионату мира. УЕФА заранее объявил, что Катар будет проводить свои домашние матчи в Европе. Хозяева ЧМ-2022 планировали играть в Лондоне, но там сложилась крайне неблагоприятная ситуация с COVID-19, в результате чего катарцы были вынуждены выбирать другое место для домашних матчей.