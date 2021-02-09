Катар объявил о месте проведения матча с Азербайджаном
Футбольный матч между национальными сборными Катара и Азербайджана, запланированный на 27 марта, состоится не в Лондоне, как изначально планировали катарцы, а в Вене.
Игра пройдет на стадионе «Дженерали Арена» (другое название - «Виола Парк»), расположенном в южной части австрийской столицы и вмещающем 15 тысяч болельщиков.
Напомним, в марте сборную Азербайджана ожидает старт в отборочном турнире чемпионата мира-2022. 24 марта наша команда должна сыграть в Лиссабоне с Португалией, 27 марта – будет игра в Вене с Катаром, а 30 марта – в Баку с Сербией.
Как известно, сборная Катара приглашена в нашу отборочную группу на внеконкурсной основе для более удачной подготовки к домашнему чемпионату мира. УЕФА заранее объявил, что Катар будет проводить свои домашние матчи в Европе. Хозяева ЧМ-2022 планировали играть в Лондоне, но там сложилась крайне неблагоприятная ситуация с COVID-19, в результате чего катарцы были вынуждены выбирать другое место для домашних матчей.
Возвращаясь к стадиону «Дженерали Арена», стоит отметить, что данный спортивный объект был построен в 1925 году для команды чешских иммигрантов и назывался «Чешское сердце». После войны стадион был переименован в честь Франца Хорра – президента Венской футбольной ассоциации. До 1973 года он был домашней ареной клуба «Аустрия».
В 2008 году началась реконструкция стадиона, после чего его максимальная вместимость составила 17600 зрителей, а на международных матчах – 15 тысяч.
В январе 2011 года стадион был переименован в Generali Arena в рамках спонсорской сделки между «Аустрией» и страховой компанией Generali. Но во время международных игр по требованию УЕФА арену называют «Виола Парк».