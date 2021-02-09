Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году до $53,2 с $52,7 за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает ТАСС.

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent составят в среднем $56 за баррель в первом квартале 2021 года, а в конце года произойдет снижение цены топлива в результате роста предложения нефти. В 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent установится на уровне $55,19 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $50,21 за баррель в 2021 году и $51,56 в 2022 году.

Предложение нефти в мире в этом году прогнозируется на уровне 97,29 млн баррелей в сутки, а спрос составит 97,67 млн баррелей. При этом в 2022 году на рынке будет наблюдаться дефицит топлива в 400 тыс. баррелей в сутки (предложение нефти - 100,77 млн баррелей, спрос - 101,17 млн баррелей), считают в Минэнерго США.

По прогнозам EIA, добыча нефти странами ОПЕК в 2021 году в среднем составит 32,26 млн баррелей в сутки, а в 2022 году - 33,47 млн баррелей в сутки.

Минэнерго США также понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году до 11 млн баррелей (-0,9%) в сутки, ожидаемые объемы добычи в 2022 году почти не изменились - 11,53 млн баррелей в сутки.