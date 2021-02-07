Депутата-аборигена выгнали из парламента за отсутствие галстука

В Новой Зеландии депутата Равири Вайтити, который представляет в парламенте аборигенов маори, выгнали с заседания за отсутствие галстука. Вместо него мужчина надел традиционное украшение «хей-тики», пишет New Zealand Herald.

В ходе заседания Вайтити пытался задать вопрос спикеру Тревору Малларду, однако тот ответил, что право задавать вопросы имеют лишь парламентарии при галстуке. После нескольких попыток депутата высказаться, а также ожесточенного спора со спикером Вайтити выгнали из зала заседаний.

Сам представитель маори считает, что с ним поступили так из-за его нежелания следовать европейскому стилю. Кроме того, галстук он назвал «колониальной удавкой». «Я никогда не откажусь от своей культуры», — подчеркнул Вайтити и заявил, что решение Малларда нарушает права коренных народов.

Отмечается, что в предыдущем году депутата уже грозились исключить за отсутствие галстука.