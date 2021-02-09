Лавров о роли России в мире
Россия - один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
"Строго руководствуясь принципами устава ООН, мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке. Сегодня Россия – один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства", - заявил Лавров в своем поздравлении по случаю Дня дипломатического работника.
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.