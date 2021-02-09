Покушение на двух президентов с миру по нитке
На президента Сербии Александра Вучича готовилось покушение – об этом официально заявила местная полиция. А правоохранительные органы Гаити предотвратили попытку государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза.
Два президента двух государств, расположенных на разных концах земного шара, получили черную метку от местных преступных сообществ. И это – еще одна грань коронаэпохи, в период которой старые проблемы – преступность и анархия – пытаются, пользуясь случаем, вернуть себе позиции, отнятые у них государством.
Разумеется, зеркально схожими ситуации в Сербии и Гаити не назовешь – слишком уж разные страны и по уровню развития, и по ментальности населения. Автор этих строк не прочь был бы пожить в Белграде, кстати, этот город не так давно занял первое место в ТОП-10 городов, наиболее удобных для фриланса. Гаити – страна, страшнее которой трудно что-то представить.
Точнее, это даже не страна, а трущобы размером со страну, где в национальных масштабах нет работы, водопровода, электричества и вообще хоть какого-то порядка. Здесь, как заметил один из путешественников, «не хочется жить и страшно умирать. Их будущему не грозят большие перемены, это вечное глубокое дно развития цивилизации».
И тем не менее, схожесть все же обнаружилась. Еще осенью прошлого года по Белграду неожиданно прокатилась волна заказных убийств, совсем как в 1990-х годах.
15 сентября в Белграде был взорван в своем автомобиле известный 30-летний мафиозо и светский красавчик Страхиня Стоянович. Формально этот парень с внешностью фотомодели и повадками психопата владел парой автосалонов, но по факту он и его бригада были вовлечены в криминальную активность с некими боснийскими и черногорскими кланами.
Затем последовательно на парковке в торговом центре «Ушче» и опять же на парковке в жилом комплексе в Новом Белграде были убиты еще два молодых сербских авторитета, предположительно связанных с наркотрафиком из Боснии и Черногории.
Стало понятным, что грядет новая волна преступных кланов. Албанские «15 благородных семей», наркотрафик, фальшивые сигареты, угнанные в Италии машины премиум-класса, контрабанда, подпольные производства под видом мировых брендов («Бриони»), проституция – и прилагающиеся к ним застолья в пафосных ресторанах, тосты сливовицей «за братьев», «золотые» виллы в Черногории и красные «мазерати». Все внезапно ожило и нацелилось на возвращение.
Президент страны Вучич выступил 20 октября со специальным обращением к нации, в котором «объявил войну мафии». А в феврале начались аресты. В самом начале нынешнего месяца в Белграде во время спецоперации полиция задержала 17 членов организованной преступной группы (ОПГ). Преступники маскировались под футбольных болельщиков, в связи с этим обыски и задержания прошли в том числе на стадионах «Райко Митич» (домашняя арена клуба «Црвена звезда») и «Партизан».
В тот же день, на основании показаний задержанных были арестованы Велько Беливук и Марко Милькович, тесно связанные с черногорским криминальным «кавачским кланом». Глава МВД Сербии Александр Вулин утверждает, что эти двое недавно провели в Черногории переговоры с неким «одним из крупнейших наркодилеров в этой части света», а их арест нанес наркокартелям ущерб на миллионы долларов.
Достаточный повод для мести президенту Вучичу, на Балканах, как и в Латинской Америке, убивают и за меньшее, будь ты хоть трижды президент.
Кстати, многие в Сербии и за ее пределами в эту версию не верят. Местная пресса обвиняет президента Вучича в «самопиаре», публикует карикатуры разной степени художественности. Вот только ситуация с организованной преступностью на Балканах – и не только в отдельно взятых Сербии и Черногории - очень сложная и до боли напоминает 1990-е.
И новый виток активности в коронаэпоху местных классических мафиозных структур в стиле ретро, пусть и с молодыми волками во главе – это прямая угроза государственной безопасности. И если Александр Вучич не отступит в борьбе с ней – ему действительно нужна усиленная охрана. А если учесть напряженные отношения сербского президента с Джо Байденом и неприязнь Белого дома к Вучичу, то охрану стоило бы увеличить и вдвое, как минимум. Впрочем, это уже другая история…
А что же на Гаити? В черно-белой палитре красок, в которую стремительно скатывается сегодня аналитика, там чистейшей воды поддержка американцами своего ставленника Жовенеля Моиза. Он, «наймит Вашингтона и международного империализма», настаивает, что по конституции его полномочия истекают через год, 7 февраля 2022 года.
А вот оппозиция считает, что они истекают годом раньше, в воскресенье 7 февраля 2021 года. В связи с чем более года устраивает поджоги, бунты, столкновения с полицией и прочие Тахрир с Майданом, традиционно обвиняя во всех своих бедах - 60% населения живут меньше, чем на 2 доллара в день – американцев.
Моизу это все надоело, и 23 человека, в том числе судья Верховного суда и высокопоставленный офицер полиции, были арестованы в прошлое воскресенье, 7 февраля по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента. Такой вот негритюд в багровых тонах, где черно-белые оценки попросту не применимы. Уж слишком это страна такая специфическая, Гаити.
Здесь хорошо живется лишь священникам, колдунам вуду, драгдилерам и полицейским. Священники на Гаити – люди состоятельные. За то, что он за тебя помолится, положи копеечку ему в карман. Если молитвы помогли и у тебя что-то получилось, еще какое-то время ты обязан доплатить ему за эту удачу. Тебе удалось переехать в Америку? Будь добр, отправь пастору парочку зеленых подарков, это же он молился, чтобы тебе дали визу.
Хочешь смерти своему врагу? Тогда тебе к черному магу в гости. Он попляшет под звуки барабана, наколдует, проклянет, ты только деньги ему плати. Все же верят, что они настоящие волшебники. Правда, снимая свою рясу, они превращаются в обычных бандитов с грязным жаргоном и гангстерскими повадками, но люди этого не видят, они слепы, глухи и беспомощны.
Полиции здесь по факту просто не существует. Они не патрулируют город, не охраняют твой покой, они просто есть. Здесь нет мусорных баков, нет мусороуборочных машин, мусор здесь кидают под ноги, позже с ним играют те самые дети с язвами на голове и отслаивающейся кожей. А когда идет дождь, то улицы превращаются в реки из вонючего мусора.
Вы знаете сколько страниц в учебнике, скажем, по географии, который рассчитан на один год изучения? 42 страницы. Половина из них - это картинки, вторая половина - абсолютно никчемные сухие факты, причем в основном о природе Гаити, а на карте мира отмечены следующие страны: Европа, Африка, США, Гаити и Китай. Причем, именно как страны, а не континенты.
Какая демократия, какая конституция? Местные наркокланы и крупные банды решили, что Жовенель Моиз их слишком притесняет, ограничивает их «свободы» и не допускает к распределению гуманитарной помощи. Он, негодяй этакий, не продает эту помощь на стихийных рынках, а пытается наладить хоть какое-то социальное распределение. Понятно, что во власти такому не место, все на бунт, братья, долой империализм! Собственно, вот и все, что нужно знать о ситуации на Гаити к этому часу.
Нам еще предстоит осознать, как благотворно пандемия повлияла на рост организованной преступности, как обострились в коронаэпоху болячки несостоявшихся государств вроде Гаити и ему подобных. Нам многое предстоит еще понять и обсудить.
Пока ясно одно. Все наши достижения в победе над криминалом и анархией, дикостью и архаикой, оказались достаточно хрупкой вещью. Не самый серьезный кризис – и все это как тесто на дрожжах попёрло из той дыры, куда мы, как нам думалось, его загнали. Красные «мазератти», золотые цепи на шеях мафиозо и культ вуду – это напоминание нам, как тонок культурный слой на человечестве. Потри его с усилием – и оттуда такое полезет…