Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:49

На президента Сербии Александра Вучича готовилось покушение – об этом официально заявила местная полиция. А правоохранительные органы Гаити предотвратили попытку государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза. Два президента двух государств, расположенных на разных концах земного шара, получили черную метку от местных преступных сообществ. И это – еще одна грань коронаэпохи, в период которой старые проблемы – преступность и анархия – пытаются, пользуясь случаем, вернуть себе позиции, отнятые у них государством.

Разумеется, зеркально схожими ситуации в Сербии и Гаити не назовешь – слишком уж разные страны и по уровню развития, и по ментальности населения. Автор этих строк не прочь был бы пожить в Белграде, кстати, этот город не так давно занял первое место в ТОП-10 городов, наиболее удобных для фриланса. Гаити – страна, страшнее которой трудно что-то представить. Точнее, это даже не страна, а трущобы размером со страну, где в национальных масштабах нет работы, водопровода, электричества и вообще хоть какого-то порядка. Здесь, как заметил один из путешественников, «не хочется жить и страшно умирать. Их будущему не грозят большие перемены, это вечное глубокое дно развития цивилизации».

И тем не менее, схожесть все же обнаружилась. Еще осенью прошлого года по Белграду неожиданно прокатилась волна заказных убийств, совсем как в 1990-х годах. 15 сентября в Белграде был взорван в своем автомобиле известный 30-летний мафиозо и светский красавчик Страхиня Стоянович. Формально этот парень с внешностью фотомодели и повадками психопата владел парой автосалонов, но по факту он и его бригада были вовлечены в криминальную активность с некими боснийскими и черногорскими кланами. Затем последовательно на парковке в торговом центре «Ушче» и опять же на парковке в жилом комплексе в Новом Белграде были убиты еще два молодых сербских авторитета, предположительно связанных с наркотрафиком из Боснии и Черногории.

Стало понятным, что грядет новая волна преступных кланов. Албанские «15 благородных семей», наркотрафик, фальшивые сигареты, угнанные в Италии машины премиум-класса, контрабанда, подпольные производства под видом мировых брендов («Бриони»), проституция – и прилагающиеся к ним застолья в пафосных ресторанах, тосты сливовицей «за братьев», «золотые» виллы в Черногории и красные «мазерати». Все внезапно ожило и нацелилось на возвращение. Президент страны Вучич выступил 20 октября со специальным обращением к нации, в котором «объявил войну мафии». А в феврале начались аресты. В самом начале нынешнего месяца в Белграде во время спецоперации полиция задержала 17 членов организованной преступной группы (ОПГ). Преступники маскировались под футбольных болельщиков, в связи с этим обыски и задержания прошли в том числе на стадионах «Райко Митич» (домашняя арена клуба «Црвена звезда») и «Партизан». В тот же день, на основании показаний задержанных были арестованы Велько Беливук и Марко Милькович, тесно связанные с черногорским криминальным «кавачским кланом». Глава МВД Сербии Александр Вулин утверждает, что эти двое недавно провели в Черногории переговоры с неким «одним из крупнейших наркодилеров в этой части света», а их арест нанес наркокартелям ущерб на миллионы долларов. Достаточный повод для мести президенту Вучичу, на Балканах, как и в Латинской Америке, убивают и за меньшее, будь ты хоть трижды президент. Кстати, многие в Сербии и за ее пределами в эту версию не верят. Местная пресса обвиняет президента Вучича в «самопиаре», публикует карикатуры разной степени художественности. Вот только ситуация с организованной преступностью на Балканах – и не только в отдельно взятых Сербии и Черногории - очень сложная и до боли напоминает 1990-е. И новый виток активности в коронаэпоху местных классических мафиозных структур в стиле ретро, пусть и с молодыми волками во главе – это прямая угроза государственной безопасности. И если Александр Вучич не отступит в борьбе с ней – ему действительно нужна усиленная охрана. А если учесть напряженные отношения сербского президента с Джо Байденом и неприязнь Белого дома к Вучичу, то охрану стоило бы увеличить и вдвое, как минимум. Впрочем, это уже другая история…

А что же на Гаити? В черно-белой палитре красок, в которую стремительно скатывается сегодня аналитика, там чистейшей воды поддержка американцами своего ставленника Жовенеля Моиза. Он, «наймит Вашингтона и международного империализма», настаивает, что по конституции его полномочия истекают через год, 7 февраля 2022 года. А вот оппозиция считает, что они истекают годом раньше, в воскресенье 7 февраля 2021 года. В связи с чем более года устраивает поджоги, бунты, столкновения с полицией и прочие Тахрир с Майданом, традиционно обвиняя во всех своих бедах - 60% населения живут меньше, чем на 2 доллара в день – американцев. Моизу это все надоело, и 23 человека, в том числе судья Верховного суда и высокопоставленный офицер полиции, были арестованы в прошлое воскресенье, 7 февраля по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента. Такой вот негритюд в багровых тонах, где черно-белые оценки попросту не применимы. Уж слишком это страна такая специфическая, Гаити. Здесь хорошо живется лишь священникам, колдунам вуду, драгдилерам и полицейским. Священники на Гаити – люди состоятельные. За то, что он за тебя помолится, положи копеечку ему в карман. Если молитвы помогли и у тебя что-то получилось, еще какое-то время ты обязан доплатить ему за эту удачу. Тебе удалось переехать в Америку? Будь добр, отправь пастору парочку зеленых подарков, это же он молился, чтобы тебе дали визу.