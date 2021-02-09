Сенат США признал конституционным импичмент Трампа
Американский сенат признал конституционность процесса по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Всего по итогам голосования 56 сенаторов согласились с тем, что процедура импичмента соответствует основному закону страны, 44 законодателя высказались против. Процесс продолжится в среду, 10 февраля.
При этом проголосовавшие против республиканцы дали понять, что намерены добиться оправдать Трампа. Для вынесения бывшему президенту импичмент, необходимо получить 67 голосов в сенате.
14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.