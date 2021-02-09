Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 03:02

Начавшийся накануне в сенате США так называемый «политический суд» над бывшим президентом Дональдом Трампом обещает быть краткосрочным. Возможно, он закончится уже на этой неделе и слугам народа не придется делать перерыв в пятницу вечером на шабад, как этого попросил лидер демократического большинства Чак Шумер. Законодатели склоняются к тому, чтобы не вызывать многочисленных свидетелей, как это было во время первого импичмента, проведенного в январе прошлого года. Тогда на заслушивания этих свидетелей и дебаты ушло несколько недель.

В самом деле, в Вашингтоне никто не сомневается, что нынешний процесс импичмента в верхней палате, инициированный их коллегами из палаты представителей закончится оправданием Трампа: демократам ни при каком раскладе не набрать две трети - 67 голосов, чтобы вынести Трампу обвинение. Но есть одна закавыка, как сказал бы Борис Ельцин. Трамп может быть оправдан, но демократы, если сильно постараются, смогут апеллировать к до этого малоизвестной 3-ей статье 14 поправки к конституции. Она гласит, что если лидер совершил какие–либо серьезные незаконные действия, то конгресс может лишить его права вновь баллотироваться в президенты или претендовать на любые другие выборные посты. Для того, чтобы пригвоздить Трампа к скамье подсудимых по этой статье потребуется лишь простое большинство демократов, а оно благодаря решающему голосу вице-президента Камалы Харрис у них есть. И тогда Трампу будет уготована судьба до конца дней своих играть в гольф - переизбраться в 2024 году он уже не сможет. Шансы на вынесения такого вердикта 50:50. Демократы в конгрессе тщательно готовились к импичменту. Они полны решимости доказать нации, что Трамп подстрекал своих сторонников к мятежу 6 января, когда толпа разгоряченных мужчин взяла штурмом Капитолий. Всякие отсылы к 1-й поправке к конституции, которая гарантирует американцам свободу слова они решительно пресекают, поскольку речь идет о совершенном Трампом преступлении. Также они отвергают аргументы трамповских адвокатов, которые утверждают, что судить уже вышедшего в отставку президента неконституционно.

Но парадокс нынешней ситуации заключается в том, что Белый дом совершенно равнодушно относится к начавшемуся в сенат процессу. «Импичмент? Какой еще импичмент?» Команда президента опасается, что вынесение приговора Трампу еще больше раззадорит его сторонников, а их остается немало в так называемых «красных», республиканских штатах, и это приведет к еще более яростному противостоянию между «двумя Америками». Но есть и другие, может быть, еще более важные причины. Байден сейчас увлечен претворением в жизнь своей повестки: борьбе за снижение числа заболевших коронавирусом, утверждению пакета стимуляции экономики на 1.9 триллион долларов и возвращению в школы детей американцев. Он опасается, что слишком долгий суд в сенате может отвлечь внимание законодателей от решения этих важнейших для страны вопросов. «Нет, президент не будет ежедневно уделять внимания всем перипетиям процесса, если он вообще будет уделять этому какое-либо внимание, - говорит пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки. - Он отказался от ежедневных докладов по импичменту. Это дело исключительно сенаторов». Эти слова подтверждает и сам Байден. «Ему (Трампу) было предложено прийти в сенат и дать показания, - говорит президент. - Он отказался. Теперь мы отдаем полностью на откуп сенату все это дело». Байден понимает, что все его возможные ремарки никак не повлияют на позицию сенаторов-республиканцев, полных решимости оправдать Трампа. Но что самое главное - он хочет показать гражданам, что его волнуют намного больше стоящие перед страной острейшие проблемы. «Белый дом хочет показать, что в Америке наступил новый день, - говорит Кэрен Финни, бывшая советница Хиллари Клинтон. – Команде Байдена нет никакого резона сейчас окунаться в политиканство».