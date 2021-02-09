«По моей оценке, Компартия много думает об этом», - заявил пронырливый эмиссар Вашингтона. – «У них есть какой-то план, и мы должны быть агрессивны в отношение этого плана». Таинственно и сумбурно, но для человека, представляющего Вашингтон в высших духовных сферах простительно.

А началось все с того, что в конце прошлого года посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк обратился к ООН с просьбой заняться вопросом преемственности власти Далай-лам.

Китайская реакция не заставила себя ждать. Представитель МИД КНР Гэн Шуан дал понять, что вопрос реинкарнаций «живых будд» является внутренним делом Китая, совать в которое нос никому не следует. И вообще, в КНР приняты два законодательных акта: «Положение о делах религии» и «Административные меры по делам реинкарнации Живых Будд в тибетском буддизме», которые и регулируют данный вопрос.

Добавлю, что в дополнении к двум этим законам, ещё в начале 2016 года китайские власти опубликовали на сайте Государственного управления по делам религий список лиц, которые считаются возможным воплощением Будды. В него входит 870 человек, все они - последователи тибетского буддизма.

Конечно, Коммунистическая партия Китая благодаря своей религиозной политике прославилась как единственная в мире компартия, принимающая непосредственное участие в религиозном ритуале. Но чтобы партия, идеология которой базируется среди прочего на историческом материализме, решала, как перерождаться тому или иному буддисту – случай, в мире нигде более невиданный.

Хотя, если подходить к вопросу с точки зрения политического и государственного прагматизма, чем славятся китайцы, то все становится вполне логичным, никаких безумств и противоречий не наблюдается.

Китайский Тибет противниками КНР воспринимается как «болевая точка Пекина», а разжигание здесь сепаратистских настроений – как эффективный инструмент необъявленной войны.

С этой точки зрения плотный контроль буддистских монастырей, вплоть до проведения для настоятелей и монахов политических тренингов и создания благоприятных условий лояльным представителям духовенства – выглядит вполне целесообразным шагом, который используют власти во многих государствах мира.

Но в немалой степени контроль над «реинкарнациями» и «живыми буддами» является мерой защиты населения от религиозных мошенников. Совсем недавно в Китае прогремел скандал с разоблачением «Живого Будды» Ван Синфу.

Ушлый пройдоха сначала позиционировал себя как мастер цигун. Но затем в одном из храмов сычуаньского округа Гарцзе снялся на видео в одеждах тибетского монаха и начал выдавать себя за реинкарнацию одного из известных буддистских лам.

В таком качестве Ван заинтересовал немало учеников, которые принесли ему до двухсот миллионов юаней. А ученицы после разоблачения стали жаловаться, что лже-лама разнообразнейше к ним приставал.

И тут действительно есть, что регулировать, поскольку о религиозных проходимцев страдают и на Востоке, и на Западе. Мероприятия китайских властей по сертификации «реинкарнаций» и «живых будд» с возможностью их онлайн-проверки со стороны простых граждан ведутся уже несколько лет. Но до полного порядка здесь, как показывает история Ван Синфу, еще далеко.