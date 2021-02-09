Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:37

Мировые СМИ пестрят сообщениями об убытках нефтяных гигантов, понесенных по итогам прошлого года. Так, британская BP впервые за десять лет завершила год с убытком. По итогам 2020 года чистый убыток составил 20,31 млрд долларов против прибыли в 4,03 млрд долларов годом ранее. Убыток второй нефтяной компании США Chevron Corp. составил 5,543 млрд долларов против прибыли в 2,924 млрд долларов в прошлом году. Выручка упала на 35% - до 94,692 млрд долларов. Не составила исключения и крупнейшая нефтегазовая корпорация ExxonMobil. Только по итогам последнего квартала прошлого года ее убыток составил 20 млрд, хотя годом ранее компания получила прибыль в 5,7 млрд долларов.

Вызванные пандемией коронавируса масштабные ограничения нанесли глобальной нефтяной сфере сильнейший удар, а когда ситуация стабилизируется – не знает никто. Пока эксперты делают прогнозы, многие нефтекомпании обанкротились, другие меняют направления своей деятельности, сливаются… Дошло до того, что банки Швеции отказываются предоставлять займы на новые нефтегазовые проекты. Да и правительства многих стран, в том числе и самых развитых, рекомендуют им переходить на возобновляемые источники энергии. Как же в такой ситуации выглядит Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR)? Конечно, пандемия COVID-19 сильно ударила и по SOCAR, в частности коронаэпоха вызвала небольшую задержку в реализации проекта по модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Но компания уже активно наверстывает упущенное. Правда, пришлось принимать новый график работ, но… Несколько дней назад SOCAR и Maire Technimont Group подписали соглашения о перерабатывающих установках нового поколения. Вернее, в рамках проекта модернизации и реконструкции НПЗ подписаны два соглашения EPC с «дочками» итальянской компании - Tecnimont S.p.A. и KT-Kinetics Technology S.p.A. Предусматривается строительство установок, необходимых для повышения качества продукции и соответствия ее экологическим требованиям. С этой целью бензиновая фракция с установки каткрекинга будет направлена на новую установку гидроочистки. Важное значение сегодня приобретают также установки демеркаптанизации (обессеривания) LPG, аминоочистки и первичной переработки LPG. Все это позволит повысить качества бензина на НПЗ до стандарта Евро-5, достойное место на мировом рынке займет и обновленный азербайджанский LPG.