У нефтяных гигантов убытки, у SOCAR модернизация наш комментарий
Мировые СМИ пестрят сообщениями об убытках нефтяных гигантов, понесенных по итогам прошлого года. Так, британская BP впервые за десять лет завершила год с убытком. По итогам 2020 года чистый убыток составил 20,31 млрд долларов против прибыли в 4,03 млрд долларов годом ранее. Убыток второй нефтяной компании США Chevron Corp. составил 5,543 млрд долларов против прибыли в 2,924 млрд долларов в прошлом году. Выручка упала на 35% - до 94,692 млрд долларов. Не составила исключения и крупнейшая нефтегазовая корпорация ExxonMobil. Только по итогам последнего квартала прошлого года ее убыток составил 20 млрд, хотя годом ранее компания получила прибыль в 5,7 млрд долларов.
Вызванные пандемией коронавируса масштабные ограничения нанесли глобальной нефтяной сфере сильнейший удар, а когда ситуация стабилизируется – не знает никто. Пока эксперты делают прогнозы, многие нефтекомпании обанкротились, другие меняют направления своей деятельности, сливаются… Дошло до того, что банки Швеции отказываются предоставлять займы на новые нефтегазовые проекты. Да и правительства многих стран, в том числе и самых развитых, рекомендуют им переходить на возобновляемые источники энергии. Как же в такой ситуации выглядит Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR)?
Конечно, пандемия COVID-19 сильно ударила и по SOCAR, в частности коронаэпоха вызвала небольшую задержку в реализации проекта по модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Но компания уже активно наверстывает упущенное. Правда, пришлось принимать новый график работ, но…
Несколько дней назад SOCAR и Maire Technimont Group подписали соглашения о перерабатывающих установках нового поколения. Вернее, в рамках проекта модернизации и реконструкции НПЗ подписаны два соглашения EPC с «дочками» итальянской компании - Tecnimont S.p.A. и KT-Kinetics Technology S.p.A. Предусматривается строительство установок, необходимых для повышения качества продукции и соответствия ее экологическим требованиям. С этой целью бензиновая фракция с установки каткрекинга будет направлена на новую установку гидроочистки. Важное значение сегодня приобретают также установки демеркаптанизации (обессеривания) LPG, аминоочистки и первичной переработки LPG. Все это позволит повысить качества бензина на НПЗ до стандарта Евро-5, достойное место на мировом рынке займет и обновленный азербайджанский LPG.
Компании Tecnimont и KT-Kinetics Technology уже известны в Азербайджане. Ранее они побеждали в тендерах НПЗ на другие установки, и сегодня заняты модернизацией завода в соответствии с EPC-соглашением (подрядчик выполняет полный цикл работ и ответственен за риски, связанные со строительством), подписанным в 2018 году. Объем инвестиций компаний уже превысил 400 млн евро. А работы по новым соглашениям EPC общей стоимостью около 160 млн долларов намечается завершить в течение 33 и 26 месяцев соответственно.
Может возникнуть вопрос: почему выбор Азербайджана вновь остановился на итальянской компании? Четкий ответ на него дал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с итальянской делегацией во главе с председателем Maire Teknimont Group Фабрицио ди Амато. А сказал он буквально следующее: «В целом, ваша компания привлечена в Азербайджане к проектам, стоимость которых превышает 1,6 млрд евро, считаю, что это так и продолжится, потому что вы уже доказали преданность нашей стране. Ваши слова о числе местных граждан, занятых в вашей деятельности, демонстрируют вашу преданность и долгосрочную стратегию в Азербайджане. Потому что Италия и Азербайджан - стратегические партнеры». Глава государства заявил о намерении привлекать к широкомасштабным работам по модернизации страны лишь дружеские страны, поддержавшие Баку в трудные дни Отечественной войны.
НПЗ имени Гейдара Алиева - единственный нефтеперерабатывающий завод в южно-кавказском регионе. На его примере видно, что SOCAR в отличие от нефтегигантов не собирается свертывать свое производство. Наоборот, компания проводит масштабную реконструкцию НПЗ, что позволит значительно улучшить качество дизтоплива и бензина, привести их в соответствие со стандартом Евро-5. Работы по реконструкции важны как с экономической, так и экологической точки зрения. В этом отражается также стратегия главы государства, направленная на внедрение самых передовых технологий. Чтобы страна модернизировалась, добилась интеллектуального роста, усилила свою промышленность и не зависела от колебаний цен на нефть и газ.