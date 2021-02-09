ВОЗ: рано радоваться сокращению случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19, как и число жертв в мире, продолжает снижаться, при этом число стран, где выявлены "британский", "южноафриканский" и "бразильский/японский" штаммы коронавируса, продолжает расти, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает РИА Новости.

"Четвертую неделю подряд количество зарегистрированных новых случаев во всем мире снижается: на прошлой неделе было 3,1 миллиона новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 000 новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении на сайте ВОЗ.