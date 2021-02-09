Чем полезны пешие прогулки
Ученые из японского университета Осаки установили, что совершение прогулок каждый день оказывает положительное влияние на продолжительность жизни, сообщают японские СМИ.
Специалисты руководствуются результатами масштабных исследований, которые длились 13 лет. В них приняли участие около 27 тысяч людей, возраст которых варьировался от 40 до 79 лет.
В ходе наблюдения за участниками эксперты установили, что те из них, кто совершал ежедневную часовую прогулку, могли похвастаться большей продолжительностью жизни, чем малоактивные люди. Помимо этого, любители прогулок реже нуждались в медицинской помощи.
Ученые также подчеркнули, что значение имеет не только непосредственно прогулка, но также и ее темп. Любители более активной ходьбы жили дольше тех участников исследования, которые отдавали предпочтение медленному темпу.