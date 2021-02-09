В Турции уменьшилось количество азербайджанских компаний

Число новых азербайджанских компаний, регистрируемых в Турции, в 2020 году сократилось, говорится в данных Союза Торговых палат и бирж Турции (TOBB).

Так, в прошлом году в Турции зарегистрировано в общей сложности 148 новых компаний с азербайджанским капиталом. В предыдущем году регистрацию в Турции прошли 184 новых азербайджанских компании.

Согласно данным TOBB, в целом в 2020 году инвестиции новых азербайджанских компаний в Турции оцениваются в 33,8 миллиона лир против 30 миллионов лир в предыдущим году.

Больше всего компаний с азербайджанским капиталом было открыто в сфере торговли – 72, в производстве – 16 и в логистике – восемь компаний.

В общем за 2020 год в Турции было зарегистрировано 10,362 тысячи иностранных компаний, с общими инвестициями в 3,4 миллиарда лир.