США обвиняют Китай в «угрозах соседям»

Китай пытается «угрожать соседям», включая Индию, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс сказал, что США «следят за ситуацией» и знают о «продолжающихся переговорах между индийским правительством и Китаем». Вашингтон «поддерживает мирный диалог и мирное разрешение пограничных споров», но «обеспокоен продолжающимися попытками Пекина угрожать своим соседям», передает РИА «Новости».

Комментируя территориальный спор в Ладакхе, Прайс добавил, что США намерены «поддерживать друзей, партнеров и союзников, чтобы продвигать общее процветание, безопасность и ценности в регионах Индийского и Тихого океанов – в данном конкретном случае», передает ТАСС.