США разрешили экстренное применение «коктейля из антител»

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США сообщило, что выдало экстренное разрешение на применение коктейля из антител для лечения коронавирусной инфекции. Средство разработано компаней Eli Lilly.

Речь идет об однократной инъекции бамланивимаба и этесевимаба, которые вводятся одновременно. Коктейль рекомендован для лечения взрослых и детей старше 12 лет или с массой тела от 40 кг, которые получили положительный тест на коронавирус и для которых высоки риски развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. В том числе коктейль рекомендован для пациентов от 65 лет и старше и тем, у кого определенные хронические заболевания, пишет Интерфакс.

Клинические испытания показали, что однократная внутривенная инфузия коктейля значительно снизила для заразившихся риски госпитализации и смерти в течение последующих 29 дней по сравнению с группой, которая получала плацебо. Исследование применения коктейля будут продолжены, отметил регулятор.

Для лечения больных COVID-19, которые уже госпитализированы, и для тех, которым требуется кислородная терапия, новый коктейль пока не разрешен.