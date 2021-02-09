Пограничники перехватили около 12 кг наркотиков

В результате проведенных накануне мероприятий сотрудникам Государственной пограничной службы удалось изъять 11 кг 710 г наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Согласно информации, на территории Физулинского района внимание пограничников привлек автомобиль «ВАЗ-2107» (15-BJ-205). Неизвестный, взяв на обочине спрятанный сверток, пытался скрыться, не подчинившись приказу остановиться. Пограничникам удалось его задержать. Им оказался житель Газахского района Мамедов Хайям Джамал оглу (1982 г.р.). Во время обыска у него было обнаружено 9 кг 160 г наркотиков.

В тот же день пограничным сторожевым кораблем, охранявшим государственную границу в южном направлении Каспийского моря, было обнаружено и изъято два пакета с 2 кг 550 г наркотиков.

По обоим фактам ведется расследование.