Эксперты: вакцинация может стать ежегодной

Полученные учеными данные свидетельствуют о том, что из-за появления новых штаммов коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации от него, заявил глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски.

По его мнению, изменения вируса могут сказаться на эффективности вакцин. «Думаю, по мнению большинства, в течение следующих нескольких лет мы будем делать прививку от коронавируса так же, как делаем прививки от гриппа. Как я полагаю, мы пока не знаем, что именно будут включать в себя данные прививки», — сказал Горски в эфире CNBC.

Глава корпорации заявил, что необходимо провести подготовку на следующие несколько лет.

В конце января компания отчиталась об эффективности своего препарата, которая оценивается в 72%. Компания направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения данного препарата в чрезвычайных обстоятельствах. Сейчас в США разрешено применение двух вакцин - от компаний Pfizer/BioNTech и от Moderna.