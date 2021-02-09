Курт Доннелли представит США на заседании по «Южному газовому коридору»

Заместитель помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Курт Доннелли будет представлять США на 7-м заседании Консультативного совета «Южного газового коридора», сообщает Trend со ссылкой на Госдепартамент США.

Первое заседание министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое - 20 февраля 2019 года, шестое - 28 февраля 2020 года.

31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод, который является европейской частью «Южного газового коридора».