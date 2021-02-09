Таджикистан уже месяц «свободен» от коронавируса

В Таджикистане в течение 30 дней не выявляли новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.

"Начиная с 10 января в Таджикистане не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении ведомства.

По последним данным, сейчас в Таджикистане зарегистрированы 13 308 инфицированных, из них 13 218 (99,3% заболевших) вылечились. Всего с начала эпидемии 90 человек скончались.