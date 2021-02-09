ООН в самый последний момент остановила депортацию Сабины Мамедгусейновой из Швеции

Как сообщает шведское издание SVT, Сабина Мамедгусейнова вместе со своим мужем прибыли в Швецию в 2008 году. У семейной пары четверо детей, трое из которых родились в Швеции.

Проживающая в пригороде Стокгольма Сольне Сабина Мамедгусейнова уже на протяжении нескольких лет ведет борьбу со Шведской иммиграционной службой.

У Сабины медицинское образование, и после прохождения соответствующих курсов она устроилась на работу медсестрой в Каролинской больнице в Сольне. А ее муж вскоре нашел работу в сфере общественного транспорта.

Сабина и ее семья не смогли получить убежища в Швеции, но после многолетних судебных разбирательств им было предоставлено разрешение на проживание и работу в этой стране. А дети продолжили ходить в школу.

Все изменилось в октябре 2019 года, когда муж Сабины был ошибочно принят за разыскиваемого преступника и арестован. В полиции увидели, что его имя внесено в список депортируемых лиц, и после двух месяцев в тюрьме его депортировали в Азербайджан, не позволив перед этим попрощаться с семьей.

После ареста и депортации главы семейства миграционные власти Швеции приняли решение отменить разрешение на работу, которое было выдано Сабине.

Представитель семьи Мамедгусейновых Роберт Нистрем отмечает, что данное решение противоречит не только законам, но и простой логике. Дело в том, что Сабина работала медсестрой и ухаживала за больными коронавирусом, и ее нельзя было увольнять из больницы в разгар пандемии.

Когда встал вопрос о депортации Сабины и ее детей в Азербайджан, в дело вмешался Комитет ООН против пыток и приостановил процедуру депортации. При этом решение о приостановке депортации было принято в последний момент, когда Сабина с детьми находились в летящем самолете.

Комитет ООН против пыток признал, что, депортируя Сабину и ее детей, Швеция нарушает Конвенцию о правах ребенка. Ведь трое из четырех ее детей родились на территории Швеции и не могут быть подвергнуты депортации.

Таким образом депортация Сабины и ее детей была приостановлена, однако окончательное решение о ее судьбе принято не было.