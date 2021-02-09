Андрей Руденко о Минской группе, о работе российско-турецкого центра в Карабахе

«Деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ должна быть продолжена. Они внесли важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорно- карабах ского конфликта, многие из которых нашли отражение в заявлении от 9 ноября 2020 года». Об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По словам Руденко, «по-прежнему остается востребованной задача достижения всеобъемлющего политического урегулирования, которое в соответствии с решениями Будапештского саммита ОБСЕ (1994 года) возложено на сопредседателей Минской группы. «Тройка» имеет мощную международную поддержку и может быть полезной в выработке взаимоприемлемых подходов к дальнейшим шагам...»

«Сейчас Минская группа ОБСЕ, ее сопредседатели могли бы проявить активность в вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами. Развитие диалога в рамках гражданского общества будет способствовать общему оздоровлению ситуации в регионе и созданию предпосылок для дальнейших шагов на политическом треке», — отметил Руденко.

Говоря о деятельности совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, замглавы МИД РФ отметил: «Рассматриваем открытие такого центра в качестве хорошего примера совместных усилий, направленных на нормализацию обстановки в регионе».