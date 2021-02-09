Платите картой BirKart и получайте кэшбэк 5%

BirKart проводит новую акцию по случаю 14 февраля – Дня святого Валентина. Согласно условиям, владельцы BirKart получат дополнительные преимущества при оплате в магазинах цветов, сладостей, парфюмерии, косметики, подарков и аксессуаров, а также в кафе и ресторанах. Акция распространяется как на единовременные платежи, так и на покупки в рассрочку.

Так, владельцы классической такситной BirKart и BirKart Cashback получат кэшбэк 5%, владельцы BirKart Miles – 3-кратные мили, а владельцы BirKart Umico – 5% Umico бонусов. Акция продлится всего 5 дней, с 10 по 14 февраля 2021 года. С помощью каждой дебетовой или же кредитной карты BirKart можно принять участие в акции максимум 6 раз.

Для более подробной информации – https://kbl.az/bksgk.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и Umico (такситная/кэшбэк/ бонусная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кэшбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг.

Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют более 8000 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также, позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, или связавшись через WhatsApp по номеру (+99 451) 250 99 99.