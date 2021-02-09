Отдел информации 12:55

Специалисты Министерства обороны США после уверенной победы Азербайджанской армии в Карабахе, которая провела войну пятого поколения, в том числе с массовым использованием дронов, задумываются об изменении концепции вооружения традиционных родов войск. Как пишет The Washington Times, Пентагон в срочном порядке проведет совещание с участием руководителей компаний оборонной промышленности, чтобы обсудить разработку новых средств борьбы с беспилотниками.

По данным газеты, армия США хочет, чтобы средства борьбы с беспилотниками на поле боя были в арсенале даже рядового солдата. Военные планировщики Пентагона считают, что каждый солдат должен уметь вывести из строя беспилотники, которые быстро поменяли вековые теории войн. Причем эти дроны должны быть уничтожены до того, как они нанесут ущерб подразделениям на поле боя. Об этом на прошлой неделе на брифинге для журналистов заявил глава отдела по борьбе с беспилотниками Пентагона генерал-майор Шон Гейни. Генерал сказал, что беспилотники, как ударные так и разведывательные, становятся «быстро распространяемыми, недорогими и высокоэффективными военными активами», способными вести разведку на позициях противника или наносить смертельные удары по американским военным. Многие военные специалисты сравнивают действие небольших и относительно недорогих беспилотников с самодельными взрывными устройствами, которые привели к гибели и увечьям тысяч военнослужащих и гражданских лиц в Афганистане или Ираке. Генерал морской пехоты США Кеннет Маккензи, курирующий театр военных действий на Ближнем Востоке в качестве главы Центрального командования, заявил на брифинге, что появление беспилотников также меняет поле боя.

«Растущая угроза, исходящая от этих беспилотных систем, наблюдается в то время, когда у нас нет надежных средств борьбы с ними», - сказал генерал. По его словам, более мелкие и дешевые беспилотники можно легко модифицировать и использовать в качестве оружия, а также легко распространять. Эти аппараты позволяют противнику вести разведку над военными объектами США и их союзников, отслеживать их, и передавать добытые изображения. Газета отмечает, что у США больше нет монополии в области технологий военных беспилотников в мире. «Военные аналитики всего мира тщательно анализируют информацию о войне между Азербайджаном и Арменией, которая закончилась несколько месяцев назад. Уверенная победа Азербайджанской армии в этой войне во многом была обусловлена применением беспилотных летательных аппаратов израильского и турецкого производства, которые продемонстрировали разрушительные эффекты на позициях войск и артиллерии противника», - говорится в статье. Генерал Гейни заявил, что стратегия борьбы с дронами не должна зацикливаться лишь на полях боев за рубежом. «Их нужно воспринимать как угрозу, потому что вы не знаете, зачем их поднимают в воздух. Любое вмешательство нужно воспринимать как угрозу», - сказал он.

Отмечается, что начиная с апреля американская армия будет принимать представителей военно-промышленных корпораций на военном полигоне Юма в Аризоне. Они должны будут продемонстрировать свои средства борьбы с дронами, включая лазерные системы, которые могут защитить от дронов крупные войсковые подразделения. Американские стратеги признаются, что у них нет систем ПВО, способных защитить все войска на поле боя и поэтому должны быть разработаны средства, которыми могут воспользоваться различные виды войск для защиты себя с воздуха. «Должны быть системы, которыми смогут воспользоваться кто угодно, начиная от повара и медика, заканчивая танкистом», - сказал полковник Марк Пели, который отвечает за стратегию борьбы с малыми боевыми беспилотниками.