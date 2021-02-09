Турецкий «Коготь орла» против террористов ПКК

Турецкая армия в ночь на среду начала новую операцию против боевиков террористической ПКК на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции.

Операция под названием Pençe Kartal-2 проводится в иракском районе Гара.

Согласно информации турецкого оборонного ведомства, в результате последовательных успешных операций ВС Турции террористы на севере Ирака несут серьезные потери.

«Основываясь на международно признанном праве на самооборону, 10 февраля в 02:55 по местному времени началась операция в иракском районе Гара. Операция нацелена на устранение угрозы терроризма у границ страны», - говорится в сообщении турецкого министерства.