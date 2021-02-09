PASHA Holding и его финансовые дочерние компании перечислили 2 млн манатов в Фонд возрождения Карабаха

Так, в общей сумме со стороны PASHA Holding, Kapital Bank, PASHA Bank, PASHA Insurance и PASHA Life в Фонд перечислено 2 миллиона манатов.

PASHA Holding и его банковские и страховые компании перечислили средства в Фонд возрождения Карабах а, созданный с целью восстановления освобожденных территорий, проведения здесь строительных и реабилитационных работ, а также для поддержки в этом регионе безопасного проживания населения.

«Проживание наших граждан в мире и согласии на освобожденных территориях - мечта и цель каждого из нас. Несомненно, процесс возрождения будет осуществляться государством на высочайшем уровне. Как одна из ведущих компаний в регионе, возрождение этих регионов обязательно будет включено и в наши стратегии на ближайшие годы. Таким образом мы осуществим различного рода проекты в этом направлении и, учитывая неординарность ситуации в целом и необходимость приоритизации планируемых проектов, согласуем наши планы по развитию региона с соответствующими государственными структурами», - отметил главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов.

Джалал Гасымов также сообщил о планах PASHA Holding по процессу возрождения в своем интервью журналу Nargis. «Уверен, что в результате наших совместных усилий Карабах в ближайшем будущем станет центром региона», - утверждает Джалал Гасымов.

PASHA Holding был также одним из первых, кто поддержал Фонд поддержки Вооруженных Сил, а также фонд YASHAT.