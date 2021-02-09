Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению Азербайджана в связи с безопасностью детей.

Как сообщает сайт министерства, в обращении говорится, что оставшиеся без родительского контроля дети сталкиваются с реальными опасностями, в некоторых случаях их здоровье и жизнь находятся под угрозой.

В связи с этим МЧС предупреждает родителей, что в квартирах не должно быть электрических и газовых приборов, открытых балконов и окон, тяжелых предметов, химикатов, режущих инструментов и т.д., которые могут поставить под угрозу жизнь детей.

В ведомстве призвали быть осторожными с детьми, не оставлять их без присмотра, в том числе в транспортных средствах, в различных местах, что может привести к нежелательным последствиям.