Иран показал три баллистические ракеты

В частности, были показаны ракеты «Басир», «Дизфуль» и «Кайам». Все они принадлежат к классу «Зульфикар».

Три баллистические ракеты были продемонстрированы в Тегеране во время демонстрации, посвященной 42-й годовщине исламской революции, сообщает радио «Голос Ирана».

Баллистическая ракета «Дизфуль» с дальностью действия 1 тыс. км является одной из тактических баллистических ракет класса «земля-земля» ВВС Корпуса стражей исламской революции.

Ракета «Басир» является последним примером ракет класса «Зульфикар», которые имеют дальность действия 700 км и оснащены оптической детекторной головкой, способной поражать вражеские корабли в море.

Баллистическая ракета «Кайам» с дальностью полета 800 км двух типов «Кайам-1» и «Кайам-2» оснащена управляемыми до конца полета боеголовками, является еще одной иранской ракетой точечного наведения.