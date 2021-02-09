Что обещают синоптики на завтра

В четверг, 11 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен туман, прогнозируется южный ветер, который днем сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха в Баку на Апшероне составит ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем – 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 8-13, в некоторых местах – 15-17 градусов тепла.

11 февраля на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.