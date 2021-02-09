Еще на одном проспекте в Баку создается автобусная полоса фото
В Баку на проспекте Ататюрка создается автобусная полоса, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).
Автобусная полоса создается на участке от пересечения проспекта с улицей Аловсата Абдулрагимова до пересечения с улицей Саттара Бахлулзаде.
Через указанную часть проспекта по 15-й маршрутной линии проходит автобус №231. Ежедневно этими автобусами пользуются около 140 тысяч пассажиров. Однако наблюдаемая на дороге плотность движения в этом направлении приводит к задержке графика движения автобусов на 15-20 минут, иногда и на более длительный срок. В результате на остановках, а также по всему по проспекту возникают заторы, увеличивается время в пути пассажиров от места к месту.
После создания полосы интервал между автобусами в часы пик стабилизируется, средняя скорость движения увеличится, время в пути пассажиров сократится с 20 до 4 минут.